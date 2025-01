Thesocialpost.it - Perdite occulte di acqua, ecco cosa fare per non pagare la stangata

Leggi su Thesocialpost.it

Quello dellediè un problema molto frequente in Italia, dove la rete idrica, è il caso di dirlo con un gioco di parole, fada tutte le parti. Capita spesso, quindi, di ritrovarsi con bollette esagerate, con cifre stratosferiche che ci fanno venire un mancamento.in questi casi? Qual è la procedura corretta per nono almeno risparmiare sulla? Lo ha chiesto una utente che ha avuto questo problema al Salvagente. Il portale che difende i consumatori ha girato a sua volta la questione (una bolletta, pensate, da 1.126 euro) a Valentina Masciari, responsabile utenze di Konsumer Italia, la quale ha ricordato che leseguono regole ben precise. Vediamo quali e come comportarsi in questi casi.Leggi anche: Google Maps:come attivare l’avviso sugli autoveloxSpiega Valentina Masciari su Il Salvagente: “Per poter usufruire dello stralcio di una parte dei consumi in eccesso“, derivanti dadi, “è prevista la procedura di depenalizzazione, per la quale vengono richieste le foto precedenti alla riparazione e poi, al termine dei lavori, è necessario inviare le foto del lavoro fatto, la perizia del tecnico che è intervenuto e quindi la relativa fattura riguardante i lavori eseguiti“.