Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 67-55, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i greci dominano, le V nere cercano di tenere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA79-66 Risposta di Grazulis da tre.79-63 Da otto metri Sloukas con 40? sul cronometro del terzo quarto.76-63 Tripla di Brown con lo stepback.73-63 2/2 Tucker.Tucker attacca Papapetrou, ci sono due liberi per il tentativo di fermarlo dal palleggio. Quarto fallo personale.73-61 Gabriel ne trova due facili.71-61 1/2 Cordinier.Cordinier cerca la transizione, pesca il terzo fallo di Nunn e sono due tiri liberi. 2’38” alla terza sirena.71-60 Bel momento di Grazulis, segna da tre e ladimostra di voler restare nel match.71-57 Corre dall’altra parte e dalla media segna Nunn.69-57 Bel canestro di Grazulis.69-55 Canestro valido per Yurtseven, timeout in campo.67-55 Clyburn arriva a quota 23.67-53 2/2 Cordinier.Passano quattro secondi e Yurrtseven è costretto a mandare in lunetta Cordinier.