Il prezzo dell’alta moda | perché gli abiti firmati costano tanto?

Life&People.it Quando si entra in un negozio di alta, capita spesso di trovarsi davanti uno o piùparticolarmente belli ed eleganti, veri e propri oggetti del desiderio, spesso però impossibili da acquistare,troppo costosi. Ecco, allora, che viene spontaneo chiedersigli? Cerchiamo di analizzare ciò che determina ildei capi griffati, attraverso una riflessione profonda e articolata.: analisi dei fattoriSono molteplici i fattori che contribuiscono a far salire il, e per comprenderli è necessario guardare oltre la semplice etichetta. È, innanzitutto, fondamentale soffermarsi a riflettere sul lavoro e sulla creatività che si celano dietro ad ogni singolo pezzo. Se pensiamo che un designer per interi mesi a disegna e perfeziona una collezione, comprendiamo facilmente che ogni abito è frutto di un processo meticoloso che richiede non solo abilità artistiche, ma anche una profonda conoscenza dei materiali e delle tecniche di manifattura.