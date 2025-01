Metropolitanmagazine.it - Carey Mulligan conquista la maison con l’adv “Acts Like Prada” per la collezione Primavera/Estate 2025

Il fotografo Steven Meisel si è occupato della nuova campagnadi, con protagonista. L’attrice britannica è infatti protagonista del breve video, uscito nella giornata di ieri sul canale ufficiale della. Presentati in 43 secondi alcuni tra i capi della prossima stagione che, per quel poco che si può osservare, sono già iconici.“” presenta la SS: protagonistaCiò che si percepisce da questo breve video è l’inspo anni ’60, che si riflette sia sugli abiti che sugli accessori, ma soprattutto sui look. Capello corto e occhio ingrandito dal make-up, l’attrice britannica candidata agli Oscar è eterea. E incarna perfettamente i valori di, che fondono eleganza e stile in un look sofisticato ma sbarazzino.