Sport.quotidiano.net - Brisbane: Arnaldi ko con Opelka. A Hong Kong Musetti batte Diallo. United Cup, colazione con l’Italia. Paolini e Cobolli al test Cechia

L’antipasto di stagione dellaCup regala l’ennesimoagli azzurri. Tocca ancora a Jasmine, Flavio, Sara Errani e Andrea Vavassori, questa volta contro la Repubblica Ceca centrare una vittoria che vale una semifinale contro gli Stati Uniti, gli unici che riuscirono a fermarci lo scorso anno. Si parte alle 7,30 italiane in diretta su Supertennis. Apre le danzecontro Karolina Muchova, n.22 WTA. La 28enne di Olomuc ha vinto tutte e quattro le sfide precedenti con la 28enne di Bagni di Lucca, la più recente in due set negli ottavi dell’ultimo Us Open. Poi il singolare maschile tra Flavio, Tomas Machac, n.25 ATP, con il ceco che si è sempre imposto nei due confronti precedenti. Una sfida impegnativa per gli azzurri, che però, in questi giorni, sotto la guida di capitan Furlan (coach di), hanno mostrato un grandissimo spirito di squadra.