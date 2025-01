Ilgiorno.it - Brescia, addio al re del cioccolato Giorgio Gandola: aveva fondato 60 anni il colosso italiano del cioccolato e dei cremini

, 3 gennaio 2024 – Un’altra figura storica dell’imprenditoria lombarda se n’è andata. Se ieri è stata Varese a piangere la scomparsa di Rosita Missoni, oggi èa essere in lutto per la morte di, tra iri assieme al padre nel 1964 dell’omonima impresa – presente con due stabilimenti a Ponte San Marco e Rudiano – diventata undel settore dolciario capace di generare 50 milioni di euro di fatturato all’anno.83. Ad annunciarne il decesso è stata la famiglia, in particolare la sorella Claudia, i nipoti Biancamaria, Aldo e Guido da sempre al suo fianco. Una storia di successo Laha davvero fatto la storia in Italia, a partire daglidel Boom economico e nei decenni successivi con i suoi prodotti come biscotti, creme spalmabili, “” – famosi quelli bicolori –,e anche la linea Bio e salutistica.