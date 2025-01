Ilfoglio.it - Alessandra Todde rischia di decadere dalla presidenza della Sardegna

A circa 11 mesi dall'insediamento, ladiinè già in bilico. L'analisi delle spese per la campagna elettorale – effettuate dal Collegio regionale di garanzia elettorale, con sede nella corte d'appello di Cagliari – avrebbero fatto emergere delle irregolarità nella rendicontazione. Tanto da spingere il collegio a una dichiarazione di decadenzacarica di consigliera regionale. Una decisione che ha fra le sue conseguenze dirette lo scioglimento del Consiglio regionale e dunque un ritorno alle urne.Corte d'appello è partita un'ingiunzione al Consiglio regionale, a cui spetterà decidere sulla decadenza. La notifica “è un atto amministrativo che impugnerò nelle sedi opportune” avverte, che si dice pienamente fiduciosa nella magistratura “e non essendo un provvedimento definitivo continuerò serenamente a fare il mio lavoro nell'interesse del popolo sardo”.