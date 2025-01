Lapresse.it - Usa, il conducente del cybertruck Tesla esploso a Las Vegas è militare americano

Ildelfuori dalle Trump Towers a Lassarebbe unin servizio attivo dell’esercitoche stava prestando servizio in Germania ma che era in licenza in Colorado al momento dell’incidente. Lo riporta la Cbs. Si tratterebbe di Matthew Alan Livelsberger.L’emittente americana ha parlato con due parenti dell’uomo che hanno spiegato di non essere a conoscenza del suo coinvolgimento nell’accaduto ma hanno confermato che ilaveva noleggiato un cybertrack. Un parente ha riferito alla Cbs che la moglie non aveva sue notizie da diversi giorni.