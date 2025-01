TV come monitor o schermo secondario del PC

Leggi su .com

Se vogliamo avere un secondocollegato al PC, così da poter aprire un maggior numero di finestre ed aprire più programmi insieme o anche per vedere un film mentre si lavora su altro, è possibile utilizzare la propria TV, in camera o in soggiorno. Ogni TV moderna può funzionareun, collegata al PC tramite cavo oppure anche tramite connessione wireless.In questo modo, oltre ad avere unopiù grande per le app ed i programmi usati sul PC, potremo vedere in TV i film dei siti in streaming, quelli che non sono disponibili tramite app.Vediamo quindiusare la TVdel PC wireless, senza cavi, con la modalità di duplicazione di Windows.1) Collegare la TV al PC via cavoIl metodo più pratico e veloce attualmente prevede l'utilizzo di un cavo HDMI, presente sulla maggior parte dei computer e notebook moderni e onnipresente sulle TV di nuova generazione.