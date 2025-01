Lettera43.it - Piccinini a Repubblica al posto di Condò, che va al Corriere della Sera

Novità in casacon l’arrivo di Sandro, storico volto del giornalismo sportivo, che dal 13 gennaio commenterà settimanalmente i principali temi del calcio italiano e internazionale attraverso la rubrica video Sciabolata, disponibile sul sito del quotidiano. «È il caso di dire, attingendo al lessico inconfondibile delle sue telecronache: Eccezionale, proprio lui», si legge nel comunicato che ufficializza il suo ingresso.Paolo(Imagoeconomica).Parallelamente, ilha annunciato l’ingresso di Paolo, giornalista sportivo e volto televisivo di Sky Sport, che contribuirà con editoriali e video commenti quotidiani sul sito del giornale e sulla versione cartacea. Il quotidiano lo ha presentato come un «numero 10, firma sportiva», paragonandolo a Gianluca Vialli per eleganza e competenza.