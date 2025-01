Sport.quotidiano.net - Mercato Roma: Dybala dice no al Galatasaray, scambio Pellegrini-Frattesi già a gennaio?

Leggi su Sport.quotidiano.net

2025 - L'anno vecchio è finito da poco, ma non c'è tempo per festeggiare il 2025, è necessario lavorare e con il calcioaperto c'è la chance per ladi svoltare in positivo la propria stagione. La prima chance in termine di partite di campionato, per altro arriverà in forse il match più importante di tutti sulla riva del Tevere, vale a dire il Derby della Capitale contro la Lazio. Una sfida dove con ogni probabilità i giallorossi faranno pesante affidamento non solo sulle capacità in panchina di Ranieri, ma soprattutto sulla qualità di Paulo. L'argentino infatti sembra pronto a rinnovare la propria promessa di fedeltà alla, con un contratto nuovo di zecca nelle prossime settimane. A Trigoria infatti non si lavora solo sul campo sotto la guida di Ranieri, ma anche negli uffici nel tentativo di migliorare la squadra.