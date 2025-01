Lettera43.it - Inter, Massimiliano Catanese nuovo Chief of Staff

FCnazionale Milano ha annunciato l’ingresso dinel club, nel ruolo diof. Già amministratore delegato pernella società compartecipata M-I Stadio S.r.l. da ottobre 2024, ed entrato in carica il primo gennaio 2025,«lavorerà a stretto contatto con il top management e la proprietà Oaktree, contribuendo al consolidamento e allo sviluppo delle attività aziendali del Club».(LinkedIn).fungerà da raccordo tra la proprietà e il top managementLaureato in Business Management presso l’Università Bocconi di Milano,vanta oltre 20 anni di esperienza in ruoli dirigenziali. Ha collaborato con aziende e società di consulenza, specializzandosi in sviluppo strategico, integrazione aziendale, gestione finanziaria e project management, operando sia in Italia che all’estero.