Ilrestodelcarlino.it - Gli Extraliscio chiudono la tre giorni di musica davanti a 5mila persone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il freddo pungente non ha fermato le oltre cinquemilache, nella lunga notte di San Silvestro, hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno in piazza del Popolo. Il ‘salotto’ cittadino, infatti, è stato invaso da tutti coloro che erano desiderosi di attendere insieme i primi minuti del 2025 e salutare l’anno vecchio. Sul palco, dalle 23, sono stati protagonisti gli, che hanno riproposto il loro repertorio fino allo scoccare della mezzanotte. Ovviamente, tra i vari pezzi presentati, non è mancato nemmeno quello in gara a Sanremo nel 2021, ‘Bianca Luce Nera’. Il gruppo formato da Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara, inoltre, ha anche reinterpretato i grandi classici, facendo ballare la piazza perfino sulle note di ‘Romagna Mia’. Il countdown per l’arrivo del 2025 è stato effettuato direttamente dal sindaco Marco Fioravanti, accompagnato dall’assessore Attilio Lattanzi.