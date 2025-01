Ilfattoquotidiano.it - “Viviamo nelle grotte per sfuggire alle violenze degli israeliani”: storie di palestinesi cacciati dai coloni sostenuti dal governo Netanyahu

caverne perché qualsiasi cosa costruiamo viene distrutta dagli”. In una grotta di circa 40 metri quadrati, situata nell’area di Masafer Yatta, a sud di Hebron, in Cisgiordania, l’ottantenne Nuzha Jibril al-Najjar ha messo al mondo tutti i suoi figli dopo aver reso abitabile la caverna. Perché ha deciso di tornare a uno stile quasi preistorico della vita? L’occupazione e la distruzione delle terreda parte. “Loro – racconta la donna al sito web arabo Alraseef 22 – hanno distrutto perfino il recinto delle pecore”.Le demolizioni delle case deie l’espropriazione dei loro terreni sono all’ordine del giorno. Secondo un’inchiesta del Financial Times, il motivo sarebbe che “ainella West Bank sono stati dati nuovi poteri, come quello di arrestare e dichiarare un luogo zona militare, chiudendolo”.