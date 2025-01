Inter-news.it - Supercoppa Italiana 2025: calendario partite e dove vederle

Ildi calcio in Italia comincia con la, anche se si gioca in Arabia Saudita: ecco ile il regolamento. Sarà l’Inter ad avviare le Final Four di Riyad contro l’Atalanta, per il primo trofeo del nuovo anno.2024-– ILSEMIFINALI1 Inter-Atalanta giovedì 2 gennaioore 22 locali (le 20 in Italia) – diretta TV Canale 52 Juventus-Milan venerdì 3 gennaioore 22 locali (le 20 in Italia) – diretta TV Canale 5FINALEVincente semifinale 1-Vincente semifinale 2 lunedì 6 gennaioore 22 locali (le 20 in Italia) – diretta TV Canale 5IL REGOLAMENTOLa EA Sports FC Supercup si disputerà in Arabia Saudita per la quinta volta. Come per le grandi Leghe professionistiche americane anche la Lega Serie A, già dal 1993, esporta e promuove all’estero il proprio brand.