Sydney i fuochi d' artificio nell' attesa del 2025

Le città di tutto il mondo si stanno preparando a dare il benvenuto al nuovo anno. I paesi dell'Oceano Pacifico meridionale saranno i primi a festeggiare il: la mezzanotte in Nuova Zelanda scoccherà quando in Italia è mezzogiorno.a città più grande del Paese, Auckland, migliaia di persone si raduneranno nel centro o scaleranno l'ao di picchi vulcanici della città per un punto di osservazione deid'e uno spettacolo di luci in onore delle tribù indigene di Auckland. Due ore dopo, in Australia, si prevede che più di 1 milione di persone si recheranno al porto diper i tradizionalid'. La pop star britannica Robbie Williams guiderà un coro e cerimonie e spettacoli indigeni renderanno omaggio ai primi abitanti della terra.