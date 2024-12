Ilgiorno.it - San Marino torna a vivere. Polo culturale e museo nella chiesetta medievale

È giunto alle fasi finali il progetto di restauro di uno degli edifici sacri più ricchi di storia, la chiesa di San. In questi giorni sono stati affidati i lavori per la realizzazione dell’impianto antincendio dello spazio destinato a diventare une museale a disposizione della città. L’intervento è stato possibile grazie ai fondi del Pnrr ottenuti per interventi di rigenerazione urbana. Ammontano a oltre 2,6 milioni per l’edificio innalzato dal re longobardo Astolfo tra il 749 e il 756, dedicato a tutti i santi di Dio, che custodisce le spoglie del sovrano, mentre in un’arca,piccola cripta sotto l’altare maggiore, si trovano i corpi dei fratelli santie Leone. Di proprietà del Comune da due secoli, fino al 1980 la chiesa è stata aperta al culto, poi è stata chiusa con grande dispiacere di chi la frequentava per motivi religiosi o solo per ammirare splendide opere artistiche come facevano molti turisti e pellegrini.