Milan sfuriata di Ibrahimovic a Milanello |  il retroscena

ha subito voluto mettere le cose in chiaro dopo l’arrivo di Conceicao: il retroscena daello.L’era di Sergio Conceicao alè iniziata. Il tecnico portoghese è chiamato a risollevare una squadra mai totalmente convincente in questa prima parte di stagione, con l’obiettivo di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. L’esonero di Paulo Fonseca, però, elimina quel parafulmine utilizzato dai calciatori fino ad oggi, con Zlatanche ha voluto mandare un messaggio chiaro alla squadra., strigliata dialla squadra: ecco cos’è successoZlatanha subito voluto mettere le cose in chiaro. La dirigenza al completo ha fatto visita aello nel giorno dell’arrivo di Sergio Conceicao, con lo svedese che, come raccontato da Tuttosport, ha voluto dare una strigliata a tutti i giocatori chiedendo una svolta nel nuovo anno, con l’obiettivo di provare a raggiungere l’obiettivo minimo stagionale.