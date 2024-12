Lettera43.it - La prima pagina di Libero: «È Benito Mussolini l’uomo dell’anno del 2024»

Leggi su Lettera43.it

Un anno dopo Giorgia Meloni, e proprio nel centenario dell’omicidio di Giacomo Matteotti,ha sceltocome Uomo. Una decisione che, come spiegato dal direttore Mario Sechi, si lega all’utilizzo della figura del dittatore come strumento di confronto politico. «80 dopo la fine del fascismo, la sinistra della Ztl lo agita come una clava contro la destra, con sprezzo del ridicolo», ha scritto Sechi, aggiungendo che «l’allarme democratico è ormai una presenza fissa sulle prime pagine dei giornali progressisti e nei dibattiti culturali. Ma la scelta dinon è neanche così originale, considerando come già Il Tempo aveva titolato nello stesso modo a fine 2017.Ladidel 31 dicembre 2023.Sechi: «Quando l’ossessione è più forte della ragione, l’intellettuale vede i segni della dittatura in ogni angolo»Sechi ha spiegato che la decisione è stata presa dopo aver considerato figure come Donald Trump (premiato dal Time), Elon Musk e Javier Milei, ma chesi è imposto per la sua persistenza come simbolo divisivo nella politica e nella cultura italiana.