La destra boccia Spazzafumo | Pochi risultati

Era immancabile, in periodo di scrutini scolastici, la stroncatura dell’amministrazioneda parte del blocco di, che nel criticare l’attuale gestione si focalizza su turismo, opere pubbliche, bilancio e sanità. "Il 90% dei comuni italiani ha approvato il bilancio previsionale in anticipo, c’è poco da fare i gradassi – commenta Andrea Traini (FdI) partendo dalla ratifica avvenuta nel consiglio del 28 – Un bilancio che peraltro, nel nostro caso, risulta meramente tecnico, con una spesa di 70 milioni di euro di cui solo lo 0,4% per il turismo. In quest’ultimo ambito, dati alla mano, siamo terzi dopo Pesaro e Senigallia. Aumenterà il costo dei parcheggi sul lungomare, e per tale aumento sono state date delle motivazioni, ossia l’adeguamento ad altre città e l’incentivo del trasporto pubblico, che hanno fatto discutere.