Lanazione.it - Grande festa ai cinema per Leonardo Pieraccioni. E’ stato doppio sold out

Leggi su Lanazione.it

out per una straordinaria accoglienza della città ache ieri sera hanno fatto “strike“ alModerno e anche all’Astra. Dopo aver inaugurato l’anno con la presenza per il suo precedente film, il comico e regista toscano ha voluto salutare prima dell’inizio dello spettacolo del film che lo vede protagonista “Io e te dobbiamo parlare”. Con un pubblico sempre generoso e caloroso,ha scelto ancora una volta Lucca come tappa del suo tour toscano di saluti, contraccambiando generosamente con la sua verve di intrattenitore e trascinatore. Il nuovo film in sala già in questi giorni lo vede protagonista con Alessandro Siani nei panni di una coppia di poliziotti colleghi sul lavoro e con un intreccio nelle proprie vite personali che li rende particolarmente frizzanti.