Coldiretti Campania Loffreda | Inesattezze dagli Stati generali della Mozzarella di Bufala

Leggi su Ildenaro.it

Lapunta il dito contro i recentidie dalleche sono state diffuseorganizzatori. In una intervista rilasciata al Tg3il direttore Salvatoresottolinea leemerse nella due giorni: “Non è possibile che gli-spiega- vengano indetti da chi non rappresenta nessuno.ha il 70%rappresentanza degli attorifiliera e insieme alle altre tre confederazioni Cia, Confagricoltura e Copagri arriva al 98%. Non capisco come si possano indire glichi non rappresenta nessuno. Questo non lo diciamo noi, ma lo dicono anche il Cnel e l’Inps sulla vera rappresentanza”.Le idee sui controlli sono chiare: “QuelladiCampana Dop è la filiera più certificata al mondo, nel settore dell’agroalimentare.