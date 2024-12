Ilfattoquotidiano.it - Caso Cecilia Sala, parla dal carcere l’iraniano arrestato a Malpensa: “Sono un accademico, non sono certo un terrorista”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non capisco questo arresto, non riesco a capirlo”: dalmilanese di Opera Mohammad Abedini Najafabadi – il cittadino iranianoil 16 dicembre scorso su richiesta degli Stati Uniti – lo ribadisce al suo legale, Alfredo de Francesco, che lo ha incontrato martedì mattina alla presenza anche del console dell’Iran. “Ioun, uno studioso: nonun“, sottolinea l’uomo la cui vicenda incrocia il destino della giornalista, arrestata a Teheran lo scorso 19 dicembre con accuse ancora non chiare.In base a quanto riferisce il suo difensore, nel corso del colloquio – durato alcune ore – non si èto deldella giornalista italiana, ma Abedini lo avrebbe appreso dai notiziari tv in. Per gli Stati Uniti c’era anche la sua firma sull’attentato che a gennaio è costato la vita a tre soldati in una base militare in Giordania.