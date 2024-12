Oasport.it - Calendario 24 Ore di Le Mans 2025: data, programma, orario

Come da tradizione si svolgerà nuovamente a giugno l’edizionedella 24 Ore Le. La competizione di durata più importante al mondo sarà valida anche il prossimo anno per il FIA World Endurance Championship come accade dal 2012 ad oggi.Ferrari ha vinto nel 2023 e nel 2024 segnando la storia dopo oltre 50 anni d’assenza dalla classe regina. Il marchio italiano insegue uno storico tris, una missione non scontata contro Porsche, Toyota, Peugeot, Alpine, BMW, Cadillac e dalanche Aston Martin che per la prima volta sarà al via in classe Hypercar.La manifestazione sul Circuit della Sarthe di Leè prevista come quatto atto del Mondiale Endurance dopo la 1812km del Qatar, la 6h di Imola e la 6h di Spa-Francorchamps. La competizione italiana si terrà nel week-end di Pasqua (19-20 aprile), una tappa importante verso l’importantissima maratona francese.