Su X lite fra trumpiani sul tema visti | Trump si contraddice ancora e crea incertezza

Su X (ex Twitter) ha tenuto banco in questi giorni un rabbioso litigio fra. Protagonisti i rappresentanti della componente tech, che fa capo a Elon Musk e a Vivek Ramaswamy – recentemente nominati daalla guida del Department of Government Efficiency (DOGE) – e quella dei fautori della linea dura sull’immigrazione, che conta tra i suoi Steve Bannon. Oggetto del contendere: idi ingresso negli Stati Uniti della categoria H-1B di cui si servono per esempio le aziende tech della Silicon Valley per reclutare personale straniero altamente specializzato, con un elevato livello d’istruzione.A favore deisono Musk, proveniente dal Sudafrica, e Ramaswamy, di origine indiana, entrati entrambi negli Stati Uniti grazie ad un visto H-1B. Come loro tanti altri imprenditori di successo e molti personaggi che ora rivestono ruoli apicali all’interno delle più importanti aziende della Bay Area.