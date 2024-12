Oasport.it - Speed skating, i convocati dell’Italia per gli Europei: 11 azzurri in gara a Heerenveen, assente Arianna Fontana

Da venerdì 10 a domenica 12 gennaio si svolgeranno a(Paesi Bassi) i Campionati2025 di. L’Italia, protagonista di un ottimo avvio di stagione nelle prime due tappe asiatiche di Coppa del Mondo, si presenterà alla rassegna continentale su singole distanze con ambizioni importanti grazie ad una squadra competitiva e in costante crescita.Il direttore tecnico azzurro Maurizio Marchetto ha convocato 11 atleti (5 donne e 6 uomini) per gli: Giorgia Aiello, Francesca Lollobrigida, Veronica Luciani, Alice Marletti, Serena Pergher al femminile; Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Alessio Trentini in campo maschile.Occhi puntati su Ghiotto nelle lunghe distanze, ma possono puntare alle medaglie anche il terzetto maschile del team pursuit oltre a Giovannini, Di Stefano e Lollobrigida nelle mass start.