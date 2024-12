Scioccante incidente sulla Casilina | due auto travolgono e uccidono una donna

Leggi su Dayitalianews.com

Une drammatico ha insanguinato le strade di Ferentino, in provincia di Frosinone, dove ieri 29 dicembre verso le 20:00 la 60enne Maria Assunta Musa è morta travolta e uccisa da due, senza lasciarle scampo.La drammatica dinamica dell’Il drammaticosi è consumato mentre lastava percorrendo viaall’altezza del complesso termale “Pompeo”, quando per cause ancora da accertare sarebbe stata investita da una Bmw Mini che l’avrebbe presa in pieno. Alla guida dell’c’era un 44enne, che si sarebbe fermato subito nel tentativo di prestarle soccorso.Proprio in quel frangente sarebbe sopraggiunta un’altra, una Fiat Croma, che a sua volta avrebbe investito laferita, tradito probabilmente dalla scarsa illuminazione che non gli ha permesso di vedere la 60enne a terra.