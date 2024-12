Ilfattoquotidiano.it - Prosciolto al Cairo Elanain Sharif, attore porno italo-egiziano da 50 giorni in carcere. “Potrebbe essere rilasciato il 31 dicembre”

, 44enneil cui nome d’arte è Sheri Taliani, è stato assolto dall’accusa di produzione e diffusione di materialegrafico. Lo dice l’avvocato Alessandro Russo, che assiste la madre di. “Secondo quanto mi è stato riferito, sembra che sia stato assolto e che domani dovrebbeliberato. È già stato convocato dal console”, ha dichiarato il legale, aggiungendo che il lavoro congiunto tra Farnesina, consolato italiano e il legaleha portato al proscioglimento diin una vicenda delicata.Al Corriere dell’Umbria Russo ha aggiunto che non è detto che la storia sia finita: “Ho parlato con la signora ed era comprensibilmente commossa per il buon esito dell’udienza che si era appena conclusa; domani sera, martedì 31saràe il 2 è atteso presso il consolato insieme alla mamma; bisogna comunquecauti perché è possibile che la procura egiziana presenti appello contro l’assoluzione; intanto è importante chesia liberato e questo risultato è stato possibile grazie a un’operazione sinergica condotta dalle varie forze in campo, a iniziare dal consolato italiano in Egitto che ha sempre seguito la vicenda insieme al sottoscritto e allo studio legale che si trova ale che era stato incaricato di agire sul posto”.