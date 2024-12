Pattinaggio di figura Europei Tallinn 2025 | quindici azzurri in gara

Leggi su Sportface.it

L’Italia deldiè pronta ad affrontare i Campionatidi, in Estonia. Tra il 28 gennaio e il 2 febbraio, saranno impegnati un totale diatleti, la compagine nazionale più numerosa della rassegna. Daniel Grassl, Nikolaj Memola e Matteo Rizzo sono i nomi dei tre uomini in, mentre le atlete ammontano a due: Anna Pezzetta e Lara Naki Gutmann. Nell’artistico si vedranno impegnate le coppie composte da Sara Conti-Niccolo’ Macii, Irma Caldara-Riccardo Maglio, e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini. Nella danza, il tricolore verrà rappresentato da Charle’ne Guignard-Marco Fabbri e Victoria Manni-Carlo Roethlisberger.La squadra disi proietta verso i Giochi invernali di Milano Cortina 2026, che avranno luogo tra undici mesi. Tra i partecipanti dalla rassegna europea ci sono nomi importanti, ma il contingente per i Giochi verrà ufficializzato in base ai risultati dei Mondiali dela Boston, in programma tra il 24 e il 30 marzo del