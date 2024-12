Oasport.it - LIVE Perugia-Modena 2-0, Coppa Italia volley in DIRETTA: inizia il terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 Diagonale vincente di Davyskiba.4-1 MURO PLOTNYTSKYIIII!3-1 Non è da meno Solè: attacco a segno per l’argentino.2-1 Primo tempo vincente di Anzani, entrato in campo nello scorcio finale del secondo set.2-0 MURO PLOTNYTSKYIIII!1-0 MURO SOLEEEE!SET21.43ilset.21.42 Se già nella prima frazione di giocoaveva mostrato tutta la sua forza psicologica, nel secondo set quest’aspetto si è fatto notare con ancor più prepotenza. Eccezionale la tenuta mentale dei ragazzi di Lorenzetti, trovatisi sotto nel punteggio per tutto il set. Con caparbietà e cinismo, punto dopo punto, i campioni d’son riusciti ad acciuffare gli avversari e prevalere nel finale.27-25 MURO BEN TARAAAAAAAAAA! Il tunisino regala il set alla Sir Susa Vim.