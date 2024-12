Dilei.it - Jessica Morlacchi al Grande Fratello: “Elodie è mia cugina”

Leggi su Dilei.it

edsono cugine. A farlo sapere è stata la prima durante un momento di confidenze al, dove è una delle protagoniste dell’edizione 2024-2025. Una confessione tenuta ben nascosta fino ad oggi. Né la gieffina né la Di Patrizi hanno infatti ma parlato pubblicamente di questa parentela e non è chiaro quali siano i reali rapporti tra le due.edsono cugineDurante una partita a carte con Stefania Orlando, Pamela Petrarolo ed Eva Grimaldi,ha rivelato di essere ladi. A darle l’input per la rivelazione è stata la canzone Black Nirvana, l’ultima hit estiva della Di Patrizi, che passava come sottofondo nella Casa più spiata d’Italia. “Lo sai che io esiamo cugine di secondo grado? I nostri nonni erano fratelli”, ha ammesso laal