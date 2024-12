Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, impazza l’aria sottile del grande derby. Siamo già a quota 6.700 tagliandi venduti

a 6.700 biglietti. E tutto questo prima ancora che aprano i botteghini, che spalancheranno i battenti alle 13.30 di oggi, a due ore e un quarto dalla palla a due che verrà alzata alle 15.45 dagli arbitri Pellicani, De Biase, Morassutti, per dare il via alla partita più attesa dell’anno in casa. Basti dire che la sfida odierna con la Fortitudo la si poteva tranquillamente vedere seduti sul divano di casa propria, perché trasmessa eccezionalmente in diretta su Rai2 per l’accordo con la Lega Nazionale Pallacanestro. Ma volete mettere essere nella bolgia, sentire l’adrenalina scorrere a fiumi, gioire, soffrire, urlare insieme ad altre migliaia di persone? Non ci sono paragoni, onestamente. E questo conferma che non c’è purgatorio che tenga per i tifosi pesaresi: il basket continua ad essere l’unico virus da cui è bellissimo essere affetti.