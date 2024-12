Liberoquotidiano.it - L'ultimo sondaggio del 2024, psicodramma Conte: quanto ha perso, lo strapiombo che fa godere Schlein

Per fare l'oroscopo dei partiti non bisogna interrogare le stelle. Basta guardare i sondaggi. Gli ultimi e quelli meno recenti, per capire come si muovono le tendenze e provare a interpretare che 2025 sarà per la politica italiana. Spoiler, subito: non ci sono sconvolgimenti all'orizzonte. Perché le forze in campo sembrano aver consolidato le proprie posizioni e mancano fattori capaci di stravolgere il quadro. Un'alternativa numerica allo scenario attuale non c'è. In Parlamento come nel Paese. Tradizionalmente in Italia governo e premier perdono consensi, soprattutto quelli che si reggono su una maggioranza politicamente orientata. Oggi in Italia le coalizioni restano distanti, con un centrodestra che consolida i suoi consensi e un centrosinistra che, pur recuperando terreno, resta solo un'identità numerica, priva di omogeneità e senza un progetto alternativo credibile di governo.