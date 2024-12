Oasport.it - LIVE Milano-Chieri 1-0, Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: la Vero Volley conquista anche il secondo set, 25-20

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.58 Andamento decisamente più lineare quello con cuihato ilset. Dopo un avvio equilibrato, laha inserito le marce alte e si è messa in tascaquesto parziale, mostrando il consueto cinismo nelle fasi cruciali del set.25-20 ACEEE KURTAGICCCCC! Rotazione da incorniciare per la giovanissima serba, la Numia si porta sul 2-0.2-0!24-20 ACE KURTAGICCCC!23-20 Ancora un attacco vincente per Sylla.22-20 Pallonetto di Skinner, Egonu non riesce a difendere l’attacco.22-19 Diagonale vincente di Gicquel.22-18 Straordinaria Orro con il suo classico attacco a due mani.21-18 L’attacco di Gicquel sfonda il muro di Daalderop.21-17 L’appoggio di Van Aalen non rimane in campo.20-17 MURO ALBERTIIII! E’ il quarto del suo incontro.