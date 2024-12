Lapresse.it - Le sirene di Y-40 si risvegliano per Natale, il 4 gennaio lo spettacolo alle terme

Leggi su Lapresse.it

Sabato 28 dicembre e 4proseguono gli appuntamenti a ingresso libero nella piscina con acqua termale più profonda al mondo per assistere, dal tunnel sommerso o direttamente in acqua, a unounico con, subacquei.e la slitta di Babbo! “Per quest’anno, abbiamo pensato di fare un regalo a tutti i turisti e visitatori che si recherannoEuganee durante le feste, facendo provare loro l’atmosfera inedita di unsubacqueo – ha detto l’architetto Emanuele Boaretto, ideatore e progettista di Y-40 The Deep Joy -. Quattroed un gruppo di subacquei ed apneisti renderanno ancor più magiche le nostre prodigiose acque termali con coreografie in musica, tante bolle e un’ambientazione tipica del, con la slitta trainata drenne pronte a spiccare il volo”.