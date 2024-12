Terzotemponapoli.com - Dinamo Zagabria, Cannavaro il nuovo allenatore

Fabioè da qualche minuto ildella.Laha annunciato FabiocomeDopo l’addio di Nenad Bjelica, la squadra croata ha annunciato il suo: Fabio. Nuova avventura in panchina dunque per l’ex difensore, campione del mondo nel 2006 con l’Italia.ha guidato anche l’Udinese nella primavera del 2024 per 6 partite, dove sono arrivate 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.Il comunicato dellaQuesto il comunicato della società croata: “Fabioè ildella prima squadra della GNK. Questa decisione del consiglio e del direttore sportivo è stata sostenuta stasera dal presidente del club e dal comitato esecutivo nel corso della 15a sessione del comitato esecutivo“.