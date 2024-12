Liberoquotidiano.it - "Anèra mer***a". Razzismo contro la nigeriana? L'ultima clamorosa balla, e Luca Zaia sbotta

"Ora dovete riabilitare il mio paese". Una accusa ditotalmente infondata, la verità quasi comica che viene a galla eche, serissimo. In Veneto, la regione guidata da due mandati dal "Doge" leghista, è scoppiato il caso "": una scritta in dialetto sul muro di San Vendiamiano, il paese in provincia di Treviso dove vive lo stesso governatore. Il termine significa "anatra" ma è stato scambiato per un insulto razzista. A sollevare la polemica era stata una signora di origini nigeriane che da poco ha preso casa proprio a San Vendemiano ma che vive da circa 20 anni in Italia. Lo scorso 5 ottobre, davanti alla sua casa, attaccato a un palo ha visto comparire un cartello, con tanto di protezione in cellophane, con la scrittam.a. Da qui la denuncia della donna, che interpreta la scritta come un riferimento al colore della sua pelle.