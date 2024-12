United Cup 2025 Paolini | Cerco di vivere il presente Cobolli | Possiamo fare grandi cose

Leggi su Sportface.it

Alla vigilia dell’esordio inCup, la squadra italiana ha parlato in conferenza stampa, raccontando cosa si aspetta dalla competizione di scena in Australia tra Sydney e Perth. Hanno preso la parola capitan Renzo Furlan, i singolaristi Jasminee Flavio, e i doppisti Andrea Vavassori e Sara Errani. L’Italia debutterà contro la Svizzera domenica 29 dicembre alle 7:30 italiane e sarà chiamata a vincere altrimenti rischierà di essere eliminata (potrebbe solo sperare di essere la migliore seconda). Gli elvetici hanno infatti esordito con una vittoria ai danni della Francia e in caso di vittoria ai danni degli azzurri sarebbero certi del primo posto del girone.Le parole die del suo coach“Siamo contenti di ciò che abbiamo fatto nel 2024 e siamo motivati abene giorno dopo giorno.