Ilnapolista.it - Politano oggi si è allenato, dovrebbe partire titolare contro il Venezia (Sky Sport)

Massimo Ugolini, inviato di Sky, anticipa che Matteo, attaccante del Napoli,ha sostenuto l’allenamento con il gruppo. Il giocatore è quindi ristabilito eil. Rimane però il ballottaggio tra Neres e Kvaratskhelia.Resta il ballottaggio tra Neres e Kvaratskhelia con il brasiliano in vantaggioLe parole di Massimo Ugolini, inviato Sky:«La speranza che Conte ci dia certezza sulla disponibilità disi è, nonesserci problemi sulla sua presenza. Resta il ballottaggio Neres-Kvara, da quello che abbiamo capito Neres è avanti. Kvara viene da un infortunio superato ma comunque da gestire nel recupero graduale. Potrebbedalla panchina. Juan Jesus al posto di Buongiorno in coppia con Rrahmani. Fermo restando che domani è una partita importante per mantenere le prime posizioni in classifica».