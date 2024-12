Anteprima24.it - Nargi tira dritto e invoca pace : “Non mi dimetto”

Tempo di lettura: 2 minuti“Quanto avvenuto negli ultimi due giorni in Consiglio comunale merita senza dubbio un chiarimento, che ritengo di dover indirizzare ai cittadini. Agli avellinesi, che hanno eletto me e la mia maggioranza, premiando la nostra idea di città, dico chiaramente che resto nel ruolo in cui mi hanno collocato, lavorando con onestà, dedizione e passione per raggiungere tutti gli obiettivi programmatici che ci siamo prefissati. E’ quello che, del resto, ho fatto dal primo giorno in cui mi sono insediata, non senza difficoltà. Cercando di interpretare al meglio delle mie possibilità il ruolo che mi onoro di ricoprire. Portando in dote, non solo, la mia pregressa esperienza amministrativa, ma anche il mio equilibrio, nei modi e nelle scelte. La città, del resto, ha bisogno di pacificazione per raggiungere obiettivi programmatici sempre più ambiziosi, che ho sempre condiviso con la mia maggioranza”.