Ilnapolista.it - Il Napoli potrebbe riportare Rugani in Italia a gennaio

Leggi su Ilnapolista.it

Danieletornare in. Ora è in prestito all’Ajax dalla Juventus, ma illo sta monitorando per il mercato invernale, che si aprirà tra pochi giorni.Secondo quanto riportato dal giornalista della Bbc Ekrem Konur:Daniele, in prestito all’Ajax dalla Juventus,trasferirsi aldurante la finestra di mercato invernale.#Juventus #Daniele, on loan to Ajax from Juventus, is being linked with a potential transfer toduring the winter window. pic.twitter.com/ouZakdcmiJ— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 28, 2024L'articolo Ilinilsta.