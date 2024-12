Lanazione.it - Il Galli San Giovanni festeggia le 75 candeline

Arezzo, 28 dicembre 2024 – Nella giornata di domani, in occasione della chiusura del 4° Memorial Alfredo Mariotti, all'interno del palazzetto dello sport di via Bolzano a San, si terrà un evento particolare, la grande festa di compleanno della storica CSI Alberto, che quest'annole 75. Alle 12,30, durante la premiazione dei partecipanti al Torneo Internazionale femminile Under 15 promosso annualmente dalla CMB Valdarno, la SSD Pala, che a primavera ha incorporato la CSI Albertoricorderà questa ricorrenza davvero speciale. Era il 1949 e si era da poco usciti dalla seconda guerra mondiale. Era stata approvata la Costituzione dell'Italia repubblicana quando nelle stanze del Cinema Borsi diversi giovani appassionati di Atletica (Tempi, Corsi, Grassi, Lelli) e di Ciclismo (Graziani), decisero di costituire una Società polisportiva per coinvolgere anche vari appassionati del Tennis da tavolo (Peri, Mariotti, Nannoni) e tutti insieme di iscriversi al Centro Sportivo Italiano.