Lanazione.it - Appello per liberare Cecilia Sala. La reporter premiata a Vinci per il coraggio: “Che torni a raccontare le sue storie”

Leggi su Lanazione.it

(Firenze), 28 dicembre 2024 – La notizia scuote l’Italia intera gettando nello sconforto anche l’Empolese Valdelsa:, in Iran per svolgere servizi giornalistici, è stata fermata dalle autorità di polizia di Teheran. L’indignazione si è fatta sentire forte adove la giornalista d’inchiesta è stata ospite nel 2021 come una delle protagoniste del premio per la comunicazione “Li omini boni desiderano sapere”. Era il 28 novembre di tre anni fa e la manifestazione organizzata dall’associazione “nel cuore” tornava dopo lo stop imposto dalla pandemia con un’edizione declinata al femminile dal titolo “La passione e il”. Una passione ed unche non possono e non devono rappresentare un limite alla libertà, alla verità. “Il Comitato organizzatore del Premio Berni e Omini Boni, unitamente alla Commissione - ha fatto sapere Nicola Baronti, presidente dinel Cuore - apprendono dell’arresto con preoccupazione.