Anteprima24.it - VIDEO/ Incendio compostaggio, vigili del fuoco al lavoro senza… feste

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa situazione sta tornando progressivamente alla normalità e nel giro di poche ore sarà anche spenta la colonna di fumo sulla quale le indagini dell’Arpac non hanno rilevato alcuna criticità rispetto alle possibili sostanze nocive. Idelnon si sono praticamente fermati mai dalla notte del 23 dicembre lavorando anche laa di Natale , il giorno del 25 e questa mattina quando nell’area dell’impianto didi Salerno interessata dall’dopo aver abbattuto delle strutture pericolanti sono iniziate anche le operazioni di smassamento del materiale. “Guardo al bicchiere mezzo pieno” ha dichiarato questa mattina l’amministratore unico della società che gestisce l’impianto, Vincenzo Bennet che ha fatto il punto sull’intervento di messa in sicurezza in un incontro con la stampa convocato per tracciare un bilancio dei risultati del sondaggio con il quale la partecipata raccoglie le opinioni dei salernitani sui servizi offerti.