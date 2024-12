Ilfattoquotidiano.it - Nosferatu, l’horror senza orrore di Robert Eggers con il vampiro in putrefazione che non convince per nulla

Tanto rumore per quasi. Tutte le volte che ci soffermiamo a lungo per seguire un film dirimaniamo stupefatti da come il suo cinema, i suoi personaggi, questa suo tentativo di narrazione (inutilmente) dilatata siano così cripticamente ambiziosi e allo stesso tempo banalmente privi di mordente. Il suone è un esempio lampante.prepara sempre la tavola a cui sedersi con una cura fotograficamente e scenograficamente maniacale. Inla fittizia Wisborg tedesca del 1838, un borgo goticheggiante in versione livido grigio blu di gelida emotività, se la gioca con il castello transilvano tutto buie, scrostate e alte volte ogivali del conte Orlok. Insomma, si percepisce che si è lavorato parecchio, che si è cercata una strada originale, inquieta, tenebrosa, ma che in fondo pare uno sforzo impalpabile, piuttosto anonimo, molto fine a se stesso.