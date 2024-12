Ilrestodelcarlino.it - Mignani vede il bicchiere mezzo pieno: "Buona prestazione, è mancato solo il gol"

Seconda sconfitta consecutiva senza segnare per il Cesena, che chiude il girone d’andata con un ko interno. Misternon sembra essere particolarmente preoccupato. "La squadra non mi ha dato sensazioni negative – ha detto a fine gara –, abbiamo lavorato bene in questa partita cercando di sfruttare gli spazi che la Cremonese ci ha lasciato. Se gli attaccanti non segnano, il gol può arrivare anche da inserimenti di altri giocatori, come da Celia che ha creato delle occasioni importanti. Nei primi 20 minuti abbiamo sofferto il possesso palla avversario, ma alla lunga siamo cresciuti. E’ mancata soltanto la rete". Quanto alle scelte della formazione titolare: "Parlare dopo è più semplice. Per come immaginavo la partita e come l’abbiamo preparata credo che i ragazzi l’abbiano interpretata bene, soprattutto Kargbo e Antonucci hanno fatto secondo me un bel lavoro.