La falsa foto della donna bruciata viva nella metro di New York

Leggi su Open.online

A seguito del brutale omicidio di unapolitana di New, avvenuto domenica 22 dicembre 2024, molti hanno cercato di conoscere l’identitàvittima. Dal 23 dicembre, il giorno successivo, ha iniziato a circolare la presuntainsieme al nome “Amelia Carter”. Lo scatto, in realtà, presenta i tipici elementi di una generazione tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale.Per chi ha frettaL’identitàvittima non è ancora nota e risulta difficile a causa dei danni causati dal fuoco.Ladiffusa online presenta gli elementi delle altre generate da siti come Thispersondoesnotexist.Il nome “Amelia Carter” è lo stesso di una ex studentessa, ma il volto è diverso da quello dell’immaginediffusa online.Lacircola a bassa risoluzione, mentre una versione ad alta definizione è stata pubblicata il 23 dicembre per la creazione di una criptovaluta.