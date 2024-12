Metropolitanmagazine.it - Frank Grillo, star della Marvel, svela perché preferisce lavorare per la DC

ha parlatosua partecipazione ai filme DC Studios e hato le differenze tra i due universi.ha avuto il privilegio di interpretare un ruolo nelCinematic Universe e nel nuovo DC Universe che James Gunn e Peter Safran stanno creando. L’attore ha interpretato il ruolo di Brock Rumlow “Crossbones” nell’MCU e ora sta dando la voce al personaggio di Rick Flag Sr. per la serie animata di HBO Creature Commandos. In una recente intervista,ha spiegato le differenze tra i due studi. “Sono molto diversi“, ha detto a Entertainment Weekly. “Laè una macchina diversa, ed è grandiosa di per sé, ma la cosa che amoDC di James e Peter è che è molto più contenuta. È molto più personale e mi piace molto di più. Adoro far parte di qualcosa nella fase embrionale e poter crescere con essa, guardarla prosperare“.