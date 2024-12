Superman | James Gunn su l’umanità dell’eroe il suo spaventoso Lex e il cameo nel trailer che nessuno ha notato

Leggi su Cinefilos.it

su, il suoLex e ilnelchehadarà il tono al nuovo DCU e quale modo migliore per farlo se non con un personaggio come Kal-El? Probabilmente il supereroe più iconico del mondo, tutti sanno chi èe la pressione è sullo sceneggiatore e registaper ancora mantenerlo rilevante nel 2025 è decisamente molta.Non è un segreto che il regista di The Suicide Squad e Guardiani della Galassia si sia rivolto ai fumetti per trovare ispirazione. Parlando con Screen Brief,ha detto che il suo approccio ariguarda la ricerca della “compassione dello spirito umano” e la fornitura di una versione del personaggio “che riguarda gentilezza, amore e compassione“.“È il meglio del, anche se è un alieno dallo spazio“, ha continuato il regista.