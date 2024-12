Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 19a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Tutto pronto per la 19esimadiBKT e che vedrà il Renzo Barbera ospitare il match Palermo-Bari, disponibile suanche in modalità gratuita. In programma per giovedì 26 dicembre alle 18.00, il match vedrà i padroni di casa, guidati da Dionisi, cercare una vittoria dopo la sconfitta incassata durante lo scorso turno contro la capolista Sassuolo. Un successo permetterebbe ai rosanero diavvicinarsi alla zona play off. Altrettanto motivato sarà il Bari: per i ragazzi di Longo, la vittoria manca dal 7 dicembre quando, al San Nicola, finì 1-0 contro il Cesena.I tifosi che non sono ancora abbonati apotranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.